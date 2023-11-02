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11:09, 2 ноября 2023Спорт

Стало известно о задержании спортсмена из кулачных боев с неизвестным веществом

Baza: спортсмена из кулачных боев Самброса задержали с неизвестным веществом

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российского спортсмена Кирилла Самброса, выступающего в организующем кулачные бои промоушене Hardcore Fighting, задержали в Москве с неизвестным веществом. Об этом стало известно изданию Baza.

Полицейские ночью у дома на Шмитовском проезде остановили такси, в котором ехал 25-летний Самброс. Спортсмен нервничал, поэтому правоохранители решили его досмотреть. У бойца при себе обнаружили сверток с неизвестным веществом, которое отправили на экспертизу.

1 ноября стало известно о задержании полицейскими бывшего игрока сборной России Алексея Бугаева. При себе у мужчины был пакет с наркотическим веществом. В отношении Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере.

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      Алексей Гусев
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