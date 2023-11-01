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14:00, 1 ноября 2023Спорт

Защита экс-игрока сборной России подала жалобу после задержания футболиста

Адвокат Макличенко: после задержания экс-футболиста Будаева подана жалоба

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Адвокат Екатерина Макличенко, представляющая интересы экс-игрока сборной России по футболу Алексея Бугаева, заявила о подаче жалобы после задержания футболиста. Об этом она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

«Все, что на сегодняшний день известно — наркотиков при Алексее Бугаеве не было, никакого умысла на сбыт он не имел и от правоохранителей скрываться не пытался. Апелляционная жалоба по административному делу подана. Все материалы, которые нам будут доступны по основному уголовному делу, будут подвергнуты самому тщательному анализу с нашей стороны», — сообщила защитница.

Ранее стало известно о задержании бывшего игрока сборной России Будаева полицейскими. По данным СМИ, при себе у мужчины был пакет с наркотическим веществом. В отношении Бугаева было возбуждено уголовное дело по статье о торговле наркотиками в крупном размере. Кроме того, как сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram, Прикубанским районным судом Бугаев был признан виновным в совершении административного правонарушения по ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Ему назначили наказание в виде административного ареста на семь суток.

Бугаев — воспитанник «Торпедо». За время карьеры защитник также играл за подмосковные «Химки», томскую «Томь» и «Краснодар». Вместе со столичным «Локомотивом» футболист стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Суперкубка страны в 2005 году. В составе сборной России Бугаев провел семь матчей в период с 2004 по 2005 год, не отличившись результативными действиями. Вместе с командой защитник принимал участие в чемпионате Европы 2004 года.

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      Екатерина Смирная
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