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09:16, 5 апреля 2024Ценности

46-летняя Анна Семенович показала видео в откровенном наряде

46-летняя певица Анна Семенович показала видео в белой расстегнутой рубашке

Кадр: @ann_semenovich

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 46-летняя знаменитость позировала перед камерой в расстегнутой белой рубашке и черном кружевном комплекте белья. При этом звезда продемонстрировала глубокое декольте и обнаженные ноги.

Кроме того, певица распустила волосы, уложенные в локоны, и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Ранее в апреле Анна Семенович в наряде с откровенным декольте прошлась перед камерой. Знаменитость предстала в черном брючном костюме с расстегнутым пиджаком. Кроме того, исполнительница примерила остроносые туфли на каблуках.

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      Екатерина Ештокина
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