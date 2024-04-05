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17:40, 5 апреля 2024Ценности

Мамаева показала архивное фото в молодости до изменений во внешности

Алана Мамаева

Алана Мамаева. Фото: @alana_mamaeva

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана Мамаева показала архивное фото в молодости до изменений во внешности. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Бывшая модель по просьбе одного из подписчиков разместила снимок из своего прошлого. На нем она позировала в кожаной куртке с капюшоном, которая была расстегнута и демонстрировала область декольте.

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Помимо этого, бывшая супруга спортсмена предстала с прямой короткой стрижкой и голубым цветом глаз. При этом Мамаева держала в руках сигарету и телефон.

В марте критикуемая за чрезмерную худобу бывшая жена Мамаева раскрыла свой вес. Бывшая модель поделилась снимком, на котором она предстала напротив зеркала в черном топе, пиджаке в полоску и цветном кимоно. Помимо этого, ей сделали укладку с двумя пучками на голове.

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      Екатерина Ештокина
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