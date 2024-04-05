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19:49, 5 апреля 2024Наука и техника

Apple уволила занимавшихся разработкой автомобиля сотрудников

Bloomberg: Apple уволила 600 сотрудников из-за отмененных проектов

Фото: Jens Kalaene / Globallookpress.com

Корпорация Apple заметно сократила штат сотрудников из-за отмены ряда проектов. Об этом сообщает Bloomberg.

Журналисты агентства выяснили это, изучив документы, поданные компанией в Департамент развития занятости Калифорнии. Согласно официальной информации, Apple уволила около 600 человек. По данным Bloomberg, это специалисты, занимавшиеся разработкой электромобиля.

Журналисты выяснили, что по меньше мере 87 человек были уволены из офиса, расположенного в секретной локации, где Apple занималась созданием своего первого автомобиля. Еще потерял работу 371 сотрудник из главного офиса Apple в Санта-Кларе, где компания также изучала автомобилестроение.

Остальные сокращенные специалисты принадлежали к различным департаментам, которые занимались изучением перспективных направлений. При этом авторы агентства отметили, что часть занятых в проекте Apple Car инженеров компания распределила по другим отделам — в том числе, занимающихся исследованием искусственного интеллекта (ИИ).

В конце февраля инсайдеры Bloomberg выяснили, что Apple свернула работу над созданием автомобиля. Проект существовал с 2014 года, команда разработчиков состояла примерно из двух тысяч человек.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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