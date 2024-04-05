Следователи попросят суд об аресте напавшего с ножом на российского губернатора

СК: суд 6 апреля изберет меру пресечения напавшему на губернатора Чибиса

Следствие намерено просить суд об аресте 42-летнего жителя города Апатиты, напавшего с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому будет рассматриваться 6 апреля.

На допросе мужчина заявил, что решил расправиться с губернатором, потому что тот ему не нравится как политик. Напавший не был согласен с управленческими решениями Чибиса.

Его обвиняют в покушении в связи с осуществлением служебной деятельности. Он дождался, когда Чибис закончит прием граждан города, после чего нанес ему удар ножом в живот. Нападавшего задержал росгвардеец, выстрелив ему в ногу.