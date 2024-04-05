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19:23, 5 апреля 2024Спорт

«Автомобилист» сравнял счет в полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Металлургом»

«Автомобилист» сравнял счет в серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Металлургом»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Екатеринбургский «Автомобилист» на выезде обыграл магнитогорский «Металлург» во втором матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 5 апреля, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Стефан Да Коста. Еще по шайбе забросили Анатолий Голышев и Даниил Романцев. У хозяев голы на счету Денис Зернова и Дмитрия Силантьева.

«Автомобилист» сравнял счет в серии, в первых двух встречах команды обменялись победами. Третья встреча пройдет 9 апреля в Екатеринбурге.

Во втором полуфинале Кубка Гагарина «Локомотив» играет с челябинским «Трактором». Ярославцы ведут в серии со счетом 2:0.

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      Алексей Гусев
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