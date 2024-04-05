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14:55, 5 апреля 2024Силовые структуры

Дело о нападении на главу Мурманской области передали в центральный аппарат СКР

Дело о нападении на губернатора Чибиса передали в центральный аппарат СКР

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Сотрудники регионального управления Следственного комитета России (СКР) передали уголовное дело о нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования. Об этом «Ленте.ру» сообщили в комитете.

Такое поручение ранее дал председатель СК Александр Бастрыкин. Также он направил в регион следователей, криминалистов и экспертов центрального аппарата ведомства, которым нужно будет дать объективную правовую оценку произошедшему.

Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали после встречи с местными жителями в Апатитах. Мужчине, который пошел на этот шаг, выдвинули обвинения в покушении на убийство.

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