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14:48, 5 апреля 2024Спорт

Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Адиев возглавил грозненский «Ахмат»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил «Ахмат». Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

Срок контракта с 46-летним специалистом не уточняется. Отмечается, что тренер будет совмещать работу в клубе и сборной.

«Магомед Мусаевич родился в городе Грозном. В разные годы Адиев выступал за родной клуб, выигрывал с ним Кубок России», — заявили в команде. В клубе напомнили, что Адиев также работал ассистентом главного тренера грозненцев и был главным тренером второй команды

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