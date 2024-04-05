Главный тренер сборной Казахстана возглавил «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Адиев возглавил грозненский «Ахмат»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев возглавил «Ахмат». Об этом сообщается на сайте грозненского клуба.

Срок контракта с 46-летним специалистом не уточняется. Отмечается, что тренер будет совмещать работу в клубе и сборной.

«Магомед Мусаевич родился в городе Грозном. В разные годы Адиев выступал за родной клуб, выигрывал с ним Кубок России», — заявили в команде. В клубе напомнили, что Адиев также работал ассистентом главного тренера грозненцев и был главным тренером второй команды