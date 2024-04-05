«Хезболла» назвала удар ЦАХАЛ по консульству Ирана началом поражения Израиля

Лидер «Хезболлы» Насралла: удар по дипмиссии Ирана — начало поражения Израиля

Авиационный удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по консульству Ирана в Сирии стал началом поражения Израиля. С таким заявлением выступил лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» Хасан Насралла в эфире NBN.

«У [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху нет никаких перспектив, он не смог разгромить [палестинское радикальное движение] ХАМАС, у него большие внутренние проблемы и провалы на международной арене», — заявил Насрулла, назвав удар по иранской дипмиссии «точкой отсчета грядущего поражения Израиля в войне».

Лидер «Хезболлы» добавил, что силы сопротивления «не боятся вступления в полномасштабный конфликт» с Израилем и готовы применить оружие, «которое еще не использовали в перестрелках с противником».

1 апреля ЦАХАЛ нанес удар по Дамаску. В результате атаки было разрушено здание консульства Ирана и ликвидированы командующие подразделением КСИР генералы Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.