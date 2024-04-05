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18:45, 5 апреля 2024Мир

Лавров заявил о растущей в мире поддержке воссоединения Крыма с Россией

Лавров: в мире растет поддержка выбора крымчан воссоединения с Россией
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Среди партнеров России в мире растет поддержка выбора крымчан о воссоединении полуострова с Россией, произошедшем в 2014 году. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем послании по случаю десятилетней годовщины Крымской весны, сообщает РИА Новости.

«Рады, что все больше иностранных партнеров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру», — заявил глава МИД.

Лавров добавил, что выбор крымчан был единственно верным, так как он позволил «защитить жизнь, честь и достоинство жителей полуострова от посягательств русофобского режима в Киеве».

Ранее стало известно, что в НАТО обсуждается сценарий вступления Украины в альянс в обмен на уступку России территорий, в том числе Крыма.

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