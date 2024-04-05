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17:32, 5 апреля 2024Забота о себе

Любителям отсыпаться по выходным назвали оптимальное время для подъема

Сомнолог Роббинс посоветовала спать по выходным на 45 минут дольше

Фото: Kinga Howard / Unsplash

Полезнее всего ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также спать не менее семи часов, считает сомнолог Ребекка Роббинс. Что делать тем, кто не может выспаться по будням и отсыпается по выходным, она подсказала в интервью Metro.

Роббинс рассказала, что в разное время суток вырабатываются разные виды гормонов: вечером растет уровень мелатонина, благодаря которому появляется сонливость, а утром повышается уровень гормона стресса — кортизола, стимулирующего действовать. Если игнорировать эти внутренние ритмы, со временем начинаются проблемы со сном, которые негативно влияют на все системы организма, предупредила эксперт.

Даже одного часа в постели достаточно, чтобы разрушить внутреннюю систему и помешать заснуть следующей ночью

Ребекка Роббинссомнолог

Роббинс назвала оптимальным вариантом подъем в выходные в то же время, что и в будни. Любителям отсыпаться она посоветовала поспать на 45 минут дольше, чем обычно. Если после подъема остается ощущение сонливости, лучше прилечь и вздремнуть днем, считает сомнолог.

Кроме того, Роббинс призвала в рабочие и выходные дни за час до сна не смотреть телевизор и не использовать смартфон и другие гаджеты. По ее словам, это небольшое изменение поможет лучше спать и проще просыпаться.

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      Екатерина Улитина
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