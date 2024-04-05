Любителям отсыпаться по выходным назвали оптимальное время для подъема

Сомнолог Роббинс посоветовала спать по выходным на 45 минут дольше

Полезнее всего ложиться спать и просыпаться в одно и то же время, а также спать не менее семи часов, считает сомнолог Ребекка Роббинс. Что делать тем, кто не может выспаться по будням и отсыпается по выходным, она подсказала в интервью Metro.

Роббинс рассказала, что в разное время суток вырабатываются разные виды гормонов: вечером растет уровень мелатонина, благодаря которому появляется сонливость, а утром повышается уровень гормона стресса — кортизола, стимулирующего действовать. Если игнорировать эти внутренние ритмы, со временем начинаются проблемы со сном, которые негативно влияют на все системы организма, предупредила эксперт.

Даже одного часа в постели достаточно, чтобы разрушить внутреннюю систему и помешать заснуть следующей ночью Ребекка Роббинс сомнолог

Роббинс назвала оптимальным вариантом подъем в выходные в то же время, что и в будни. Любителям отсыпаться она посоветовала поспать на 45 минут дольше, чем обычно. Если после подъема остается ощущение сонливости, лучше прилечь и вздремнуть днем, считает сомнолог.

Кроме того, Роббинс призвала в рабочие и выходные дни за час до сна не смотреть телевизор и не использовать смартфон и другие гаджеты. По ее словам, это небольшое изменение поможет лучше спать и проще просыпаться.

Ранее эксперт британской клиники гормональной терапии Майк Кочиш назвал причины бессонницы. По его словам, сон может быть нарушен из-за диабета, высокого артериального давления и нарушений в работе щитовидной железы.