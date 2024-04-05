Маткапитал предложили выплачивать сиротам из новых регионов

Минтруд предложил выплачивать маткапитал сиротам из ДНР и ЛНР

Минтруд РФ подготовил законопроект, согласно которому право на получение материнского капитала распространят на сирот из новых регионов. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

В министерстве предложили дать возможность детям из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, которые потеряли родителей до присоединения регионов к России (до 30 сентября 2022 года), получить сертификаты на маткапитал. По мнению Минтруда, такая мера позволит направить деньги на улучшение жилищных условий и образование ребенка. Законные представители детей-сирот также смогут использовать маткапитал на ежемесячные выплаты на детей до трех лет и социореабилитационные услуги для детей с инвалидностью.

Ранее представители фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект о повышении размера материнского капитала с 1 февраля 2025 года до 756,7 тысячи рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей — на второго. В соответствии с документом, выплата на третьего ребенка также составит один миллион рублей при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал вырос на 7,4 процента. В данный момент его размер составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго.