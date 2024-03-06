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02:47, 6 марта 2024Экономика

В России подготовили проект о повышении суммы маткапитала

В ГД внесут законопроект о выплате маткапитала в 1 млн рублей за второго ребенка

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Представители трех думских фракций разработали законопроект о повышении суммы материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на законопроект.

С соответствующей инициативой выступила группа депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия — За правду». Проект внесут в Госдуму в среду, 6 марта. Соответствующие изменения коснуться закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», отмечает агентство.

Как следует из документа, предлагается увеличить размер материнского капитала с 1 февраля 2025 года до 756,7 тысяч рублей на первого ребенка и до одного миллиона рублей — на второго. Кроме того, в соответствии с проектом, выплата на третьего ребенка тоже составит один миллион рублей при условии, что ранее право на дополнительные меры государственной поддержки не возникало.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал вырос на 7,4 процента. Таким образом в данный момент его размер составляет 630 380,78 рубля на первого ребенка и 833 024,74 рубля — на второго. Родители, которые уже оформили маткапитал на первого ребенка, при рождении второго получат доплату — 202 643,96 рубля.

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      Марина Совина
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