«Они сравнивают себя с Илоном Маском». Молодежь с обычной работой считает себя ничтожной. Как соцсети ломают им психику?

Роскошный образ жизни, который ежедневно транслируется в соцсетях, вызывает серьезные психологические проблемы у молодежи. В сети набирает популярность новый тренд под названием денежная дисморфия: миллениалы и зумеры, которые ходят на «обычную» работу и получают среднюю зарплату, считают себя бедными и испытывают сильную тревогу за свое будущее. Откуда берется иллюзия финансовой несостоятельности и как от нее избавиться — разбиралась «Лента.ру».

Что такое денежная дисморфия?

Денежная или финансовая дисморфия не признана психическим расстройством официально, однако о ней все чаще говорят в прессе и соцсетях. Этим термином принято называть психологическое состояние, в основном у молодых людей, которые имеют достаточно денег на жизнь, но при этом постоянно испытывают тревогу из-за своих доходов, полагая, что оказались или вот-вот окажутся на грани нищеты.

43 % представителей поколения Z страдают от денежной дисморфии, по данным финансовой компании Credit Karma

Тревожность у таких людей вызвана мыслями о том, что они зарабатывают меньше, чем другие. По словам американского адвоката по недвижимости, основательницы Института планирования семейного благосостояния Али Кац, такое мышление — не что иное, как искаженное представление о деньгах, заставляющее принимать неверные решения относительно своих активов и зачастую жить не по средствам.

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По данным Всемирного экономического форума, около 62 процентов населения планеты живет менее чем на 10 долларов в день (менее тысячи рублей), а 85 процентов — менее чем на 30 долларов (2,7 тысячи рублей по текущему курсу), напоминает Кац. «Но мы, конечно, сравниваем себя не с ними, а с Джеффом Безосом и Илоном Маском», — сетует она.

Опрос Bloomberg показал, что в 2023 году даже объективно обеспеченные люди считали, что зарабатывают недостаточно. Из более тысячи опрошенных, чей заработок составляет не менее 175 тысяч долларов (16 миллионов рублей) в год, 25 процентов описали себя как «очень бедные», «бедные» или «с трудом сводящие концы с концами».

Откуда берется тревога по поводу денег?

Один из популярных симптомов, вызванных финансовой дисморфией, — это неуверенность в своем финансовом благополучии, которая заставляет отказываться от покупки недвижимости и других инвестиций. Кроме того, страдающие от нее люди стараются вести расточительный образ жизни и приобретают чересчур дорогие товары, чтобы чувствовать себя богатыми — или хотя бы казаться таковыми в соцсетях.

Возможно, вы не миллиардер, но у вас, скорее всего, есть активы в виде наличных денег, инвестиционных счетов или ценных вещей. И то, что вы решите с ними делать, действительно важно Али Кац глава Института планирования семейного благосостояния

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Примечательно, что 37 процентов американцев, которые испытывают финансовую дисморфию, сообщили, что у них отложено больше 10 тысяч долларов (922 тысячи рублей), а 23 процента из них имеют более 30 тысяч долларов (2,7 миллиона рублей) на сберегательных счетах. При этом, по данным Центробанка за 2023 год, средний размер накоплений россиян составляет 300 тысяч рублей (3,2 тысячи долларов). А для того, чтобы почувствовать себя финансово независимыми, россиянам нужна сумма от 4,3 миллиона рублей.

«Мы обнаружили, что тревога по поводу финансовой ситуации сильно зависит от того, сколько времени вы проводите в социальных сетях», — говорит Изабель Барроу, директор по финансовому планированию компании Edelman Financial Engines. Так, среди респондентов, которые скроллят ленту более трех часов в день, не по средствам живут 51 процент, а среди тех, кто ограничивается часом, — только 16 процентов.

30 % миллениалов признались, что покупают вещи, которых не могут себе позволить, чтобы произвести впечатление на других или «вписаться» в определенный образ жизни, согласно опросу Wells Fargo

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Финансовая дисморфия, в частности, может быть вызвана детскими психологическими травмами, которые связаны с отношением родителей к деньгам, добавляет патопсихолог, специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. По ее словам, виноват в этом механизм проекций.

«Маленький ребенок мечтает, что в будущем у него будет дом, машина и чемодан с деньгами. Он надеется на такую жизнь и испытывает по этому поводу счастье — у него начинает выстраиваться мотивация. Вырастая, он видит у других людей в соцсетях фото с теми самыми домами и машинами — и вновь испытывает радость и надежду, что скоро достигнет таких же успехов, — объясняет патопсихолог, специалист по кризисной психологии и поведенческому анализу Василиса Кулешова. — Однако каждый день он вынужден ходить на работу, заниматься бытовыми делами, примиряться с ограничениями, идти на жертвы: то есть блага, которые у него появляются, напрямую сопряжены с усилиями, которые он приложил. И они уже не приносят столько радости, сколько детская фантазия или проекция от просмотра снимков».

Отсюда возникает ощущение диссонанса и расщепления: на картинке богатство приносит удовольствие, а моего богатства недостаточно, чтобы быть таким же счастливым. А значит, мне нужно стараться еще больше Василиса Кулешова патопсихолог

Сколько зарабатывают люди, страдающие денежной дисморфией?

По словам специалиста по финансовому стратегическому планированию компании Drucker Wealth Гидеона Друкера, с проблемой чаще всего сталкиваются те, у кого «опасное количество денег». Под этим понятием в США имеют в виду доходы в диапазоне от 250 до 750 тысяч долларов (от 23 до 69 миллионов рублей) в год — в зависимости от места жительства.

Так, если человек зарабатывает мало — до 75 тысяч долларов (около семи миллионов рублей) в год, — он вдумчиво относится к своим расходам, умеет экономить и откладывать деньги. В то же время действительно состоятельный человек с доходом в 5 миллионов долларов (461 миллион рублей) в год совсем не беспокоится о бюджете. В опасный же промежуток попадает тот, кто на данный момент может позволить себе практически любую покупку, однако таким образом рискует остаться без сбережений в старости.

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Тревога появляется из-за отсутствия достаточной суммы накоплений при потребности совершать крупные траты для поддержания роскошного образа жизни

Друкер утверждает, что ощущение дефицита денег возникает не только из-за сравнения себя с другими, но и из-за представлений о том, как должны жить обеспеченные люди. Кроме того, финансовая дисморфия часто связана не с тем, сколько денег лежит на счету, а с отсутствием четкого представления о собственных финансах. «Именно неизвестность создает эту тревогу гораздо больше, чем объективные цифры», — объясняет он.

Как перестать завидовать «более успешным»?

«Социальные сети и культура инфлюэнсеров могут усугубить денежную дисморфию, поскольку мы видим фотографии людей, живущих гламурной жизнью и сорящих деньгами, — предупредил основатель компании Touchdown Money Скотт Либерман. — Но мы не знаем правды о том, как они получили эти деньги и сколько у них долгов».

С ним соглашается патопсихолог Василиса Кулешова. Чтобы справиться с тревогой, эксперт рекомендует принять тот факт, что возможности и богатства никому не даются даром, и человек «по ту сторону экрана» создавал красивую картинку, инвестируя в нее большое количество усилий.

Кроме того, по мнению психолога, необходимо научиться с уважением относиться к собственному труду и каждый день благодарить себя за усилия, которые ежедневно прикладываются для достижения целей — будь то увеличение заработка, путешествия или крупные покупки. «И, наконец, самое главное — работайте над своей самооценкой. Не сравнивайте себя с другими, сравнивайте себя с собой вчерашним», — подвела итог Кулешова.