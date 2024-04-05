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09:36, 5 апреля 2024Из жизни

Мужчина забрался на вышку сотовой связи и нанес ущерб на 500 тысяч долларов

В США мужчина забрался на вышку связи и разобрал оборудование на $500 тыс

Фото: Luis Lima Jr / Globallookpress.com

Мужчина из США без видимой на то причины забрался на вышку сотовой связи и испортил дорогое оборудование. Об этом пишет NBC Miami.

В ночь на 3 апреля неизвестный прикинулся работником компании сотовой связи и без страховки начал взбираться на вышку сотовой связи. В какой-то момент он отключил подачу энергии и сотовую связь в основании вышки. После этого компания сотовой связи T-Mobile отправила на место техника, чтобы устранить неисправность. Прибывший специалист обнаружил, что питание отключено, а на самом верху, на высоте 45 метров, находится неизвестный. После этого техник позвонил в полицию.

Пока на место ехали полицейские, мужчина на вышке стал беседовать с техником о пустяках, параллельно разбирая оборудование и отключая кабели. Когда приехавшие полицейские попросили злоумышленника спуститься, он сообщил им, что «еще не закончил работать». Мужчина спустился лишь около 11 часов утра, через четыре часа переговоров с полицией. Он не смог объяснить, зачем он забрался наверх и разобрал оборудование. T-Mobile предварительно оценивает ущерб, который нанес вышке лжетехник, в сумму от 100 тысяч до 500 тысяч долларов (от 9,2 миллиона до 46,2 миллиона рублей).

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Мужчину арестовали и идентифицировали его личность: злоумышленником оказался 38-летний Ричард Смит. Ему предъявлены обвинения в краже и вандализме. Правоохранители полагают, что у него есть опыт работы с сотовыми сетями и в промышленном альпинизме. Такой вывод они сделали по уверенности, с которой он вел себя на большой высоте без страховки.

Ранее сообщалось, что в Индии посетитель зоопарка забрался в его вольер ко льву. Мужчина хотел сделать селфи с хищником, но лев напал на него.

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      Антонина Черташ
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