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16:44, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о возможной отставке Кулебы и Малюськи

«Страна.ua»: в правительстве Украины обсуждают возможные кадровые перестановки
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Kaniuka Ruslan / Globallookpress.com

В правительстве Украины могут произойти кадровые перестановки. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.

Так, обсуждается возможная отставка вице-премьера по вопросам восстановления Украины Александра Кубракова и главы агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема. Поводом для их увольнения могут стать попытки наладить коммуникацию с американским посольством в обход офиса президента (ОП).

«Замглавы ОП Андрей Сибига переходит в МИД с прицелом на должность замминистра, а в перспективе — и на руководящую позицию, заменив [министра иностранных дел Украины Дмитрия] Кулебу», — уточняет источник издания.

Еще одна кадровая перестановка может затронуть министра юстиции Украины Дениса Малюську.

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В то же время сообщается, что отставка главе кабмина Украины Денису Шмыгалю не грозит. По словам источника издания, «на Банковой (в офисе президента Украины — прим. «Ленты.ру») хотят, чтобы в правительстве все были такими, как премьер».

Ранее сообщалось, что кадровые зачистки на Украине связаны с желанием президента страны Владимира Зеленского укрепить власть. Такое мнение высказал украинский экс-нардеп, член международного общественного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.

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      Екатерина Грищенко
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