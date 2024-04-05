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17:56, 5 апреля 2024Бывший СССР

На Украине захотели продать Maybach Медведчука

На Украине хотят продать Maybach и часы, якобы принадлежащие Медведчуку

Фото: Roman.Stasiuk / Shutterstock / Fotodom

Украинское агентство по розыску и управлению активами (АРМА) сообщило о решении выставить на торги автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов, якобы принадлежащих председателю совета движения «Другая Украина» Виктору Медведчуку, передает РИА Новости.

«АРМА на заседании комиссии (...) приняло решение о реализации имущества Медведчука: дорогостоящего автомобиля Maybach и коллекционных наручных часов в количестве 20 единиц», — говорится в сообщении.

Агентство отметило, что определит организатора аукциона по продаже имущества 25 апреля. До 19 апреля агентство принимает документы от юрлиц возможных покупателей.

В июне 2022 года Лычаковский районный суд Львова арестовал все имущество Виктора Медведчука.

А в феврале 2024 года стало известно, что Украина выставит на продажу его яхту, арестованную весной 2022 года. Она находится в хорватском порту Риека. 25 января Хорватский окружной суд города Сплит принял решение о передаче судна Украине.

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      Валентин Карант
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