Суд на Украине арестовал все имущество Медведчука

Лычаковский райсуд Львова арестовал все имущество оппозиционного политика Медведчука

Лычаковский районный суд Львова арестовал все имущество оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука вплоть до чайников и бокалов. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По данным офиса генпрокурора, суд арестовал легендарный железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера, который стоял на территории поместья политика в Пуще-Водице. Предмет роскоши стал подарком супруги Медведчука Оксаны Марченко на его день рождения.

Кроме того, арестованы были 279 картин, 4 статуэтки, 10 часов, 5 чашек, 2 вазы, 2 подставки, 2 серебряных подстаканника, бокал, графин, поднос, чайник, а также 31 коробка с элементами посуды.

Ранее стало известно, что суд принял решение продлить арест оппозиционному политику до 9 августа.

С середины мая 2021 года Медведчук находился под домашним арестом — политика заподозрили в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, содействии терроризму и незаконном присвоении месторождений полезных ископаемых в Крыму.

После начала российской военной спецоперации, Медведчук сбежал из-под домашнего ареста. 12 апреля его задержала Служба безопасности Украины (СБУ). 16 апреля он был арестован без возможности внесения залога.