Напавшего на Чибиса лишили водительских прав

Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса лишили водительских прав

Напавший на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса житель Апатитов Александр Быданов привлекался к ответственности за различные нарушения. В частности, он был лишен водительских прав. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку дел мировых судей второго и третьего участков Апатитского городского суда.

Так, в 2017 году россиянин по фамилии Быданов привлекался к административной ответственности после неуплаты штрафа за превышение скорости. Суд постановил взыскать с нарушителя закона тысячу рублей. В 2022 году мужчина был лишен водительских прав. Он скрылся с места аварии после того, как столкнулся с другой машиной. В том же году Быданов был задержан за управление транспортным средством без прав.

Ранее выяснилось, что совершивший нападение на Чибиса несколько лет назад участвовал в поножовщине. Как рассказал знакомый преступника, после случившегося с ним «боялись работать». Глава Мурманской области Андрей Чибис был ранен 4 апреля в ходе встречи с жителями города Апатиты.