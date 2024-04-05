Напавшего на мурманского губернатора задержал росгвардеец

Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержал сотрудник Росгвардии

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона, передает РИА Новости.

Страж порядка применил табельное оружие и ранил преступника в ногу.

Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Состояние политика врачи оценивают как тяжелое.

Напавшим на губернатора оказался 42-летний житель Апатит Александр Быданов. Он объяснил дознавателям, что напасть на политика ему приказал голос в голове.