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02:28, 5 апреля 2024Силовые структуры

Напавшего на мурманского губернатора задержал росгвардеец

Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержал сотрудник Росгвардии

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона, передает РИА Новости.

Страж порядка применил табельное оружие и ранил преступника в ногу.

Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Состояние политика врачи оценивают как тяжелое.

Напавшим на губернатора оказался 42-летний житель Апатит Александр Быданов. Он объяснил дознавателям, что напасть на политика ему приказал голос в голове.

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      Марина Совина
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