Силовые структуры
Напавшего на мурманского губернатора задержал росгвардеец
Напавшего на губернатора Мурманской области Чибиса задержал сотрудник Росгвардии
Мужчину, напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, задержал сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя региона, передает РИА Новости.
Страж порядка применил табельное оружие и ранил преступника в ногу.
Чибис получил ножевое ранение в живот вечером 4 апреля. На него напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Состояние политика врачи оценивают как тяжелое.
Напавшим на губернатора оказался 42-летний житель Апатит Александр Быданов. Он объяснил дознавателям, что напасть на политика ему приказал голос в голове.