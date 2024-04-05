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08:56, 5 апреля 2024Россия

Обломки дрона под Ростовом упали на жилой дом и разнесли собачью будку

Shot: обломки дрона упали на жилой дом в Морозовске и разнесли собачью будку
СюжетВзрывы в Ростовской области

Кадр: Telegram-канал SHOT

Обломки одного из дронов, которые ночью были сбиты в Ростовской области, упали на жилой дом в Морозовске и разнесли собачью будку во дворе. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По сведениям источника, в частном доме на улице Мухоперца выбило стекла, посекло стены и забор. Также одним из обломков прибило сторожевого пса по кличке Дозор. Его хозяева в момент атаки спустились в подвал, поэтому никто из них не пострадал.

В ночь на пятницу, 5 апреля, серия взрывов прозвучала над Морозовском. Предположительно, украинские беспилотники предприняли атаку на местный аэродром.

Всего над Ростовской областью были сбиты 44 дрона. В Минобороны России отчитались, что над Краснодарским краем удалось ликвидировать шесть беспилотников. Кроме того, по одному дрону перехватили в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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