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20:31, 5 апреля 2024Забота о себе

Онколог перечислил четыре условия здоровья простаты

Фото: Alexander Redl / Unsplash

Для профилактики простатита достаточно соблюдать несколько простых правил, рассказал онколог Сергей Пикулин. Четыре условия здоровья простаты он перечислил в беседе с News.ru.

По словам Пикулина, для мужского здоровья важна не только активная сексуальная жизнь. «Главная профилактика простатита — бег, плавание, упражнение Кегеля и регулярная половая жизнь», — сказал Пикулин.

Ранее уролог Алексей Игнатьев заявил, что если не лечить воспаление простаты, со временем процесс станет хроническим и может спровоцировать опасные осложнения. Поэтому, по его словам, важно замечать и не игнорировать ранние симптомы болезни.

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До этого эксперты компании, занимающейся продажей игрушек для взрослых, также посоветовали мужчинам делать упражнения Кегеля. Специалисты объяснили, что напряжение мышц тазового дна помогает улучшить кровообращение и предотвратить преждевременную эякуляцию.

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      Александра Лисица
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