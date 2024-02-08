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08:30, 8 февраля 2024Забота о себе

Мужчинам подсказали способы дольше продержаться в постели

Фото: Sotnikov Misha / Shutterstock / Fotodom

Чтобы дольше продержаться в постели, нужно делать глубокие вдохи и выдохи во время прелюдии и полового акта. Такой совет дали эксперты компании, занимающейся продажей игрушек для взрослых, пишет Daily Mail.

Специалисты считают, что при глубоком дыхании к половым органам поступает больше кислорода и крови, что помогает увеличить сексуальную выносливость и испытать более насыщенные ощущения. Кроме того, этот способ дыхания позволяет лучше контролировать возбуждение, поскольку успокаивает нервную систему и стимулирует блуждающий нерв, отметили эксперты.

Также для тренировки выносливости мужчинам посоветовали делать упражнения Кегеля. Специалисты объяснили, что напряжение мышц тазового дна помогает улучшить кровообращение и предотвратить преждевременную эякуляцию. Кроме того, они подсказали, что растягивать время полого акта можно за счет более длительной и страстной прелюдии, взаимной мастурбации или практики «окантовки» — остановки, которая помогает отсрочить эякуляцию.

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      Алиса Дмитриева
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