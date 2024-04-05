Овечкин сократил отставание от Гретцки еще на одну шайбу

Овечкин забил «Питтсбургу» и сократил отставание от Гретцки до 45 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин забил «Питтсбург Пингвинс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Питтсбурга». Единственный гол столичной команды на счету Овечкина, капитан забросил шайбу на 47-й минуте. Он прервал четырехматчевую безголевую серию и был признан третьей звездой игры.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю еще на одну шайбу. До лидерства россиянину осталось 45 голов.

Всего в текущем сезоне 38-летний Овечкин провел 72 матча, в которых отметился 27 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами.