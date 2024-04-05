Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:13, 5 апреля 2024Из жизни

Баварские полицейские остались без штанов

В Баварии полицейские рискуют остаться без штанов из-за нехватки одежды

Кадр: Welt

Баварское отделение профсоюза полиции Германии опубликовало шуточное видео, чтобы привлечь внимание к нехватке форменной одежды. Об этом сообщает издание The Local.

Видео начинается с разговора двух сотрудников полиции, сидящих в автомобиле. «Так что, сколько уже ждешь?» — спрашивает один из них у напарницы. «Четыре месяца, — отвечает она. — А ты?» «Шесть», — признается он. Затем полицейские выходят из автомобиля и становится видно, что оба одеты только по пояс. У обоих нет штанов.

Это, по утверждению лидера профсоюза Юргена Кенлейна, отражает ситуацию, с которой сталкиваются многие сотрудники полиции в Баварии. Зачастую они донашивают последнюю пару форменных брюк. Если с ней что-то случится, они рискуют остаться без штанов, потому что замену придется ждать несколько месяцев.

Материалы по теме:
«Отец мог замять первое убийство» Как сын российского силовика годами безнаказанно издевался над детьми и стал убийцей
«Отец мог замять первое убийство»Как сын российского силовика годами безнаказанно издевался над детьми и стал убийцей
28 февраля 2020
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать» Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
«В полиции США немало тех, кто хочет убивать»Бывший американский полицейский — о беспредельщиках в погонах и о причинах беспорядков в США
4 июня 2020

Задержки с поставками форменной одежды для полицейских в Баварии наблюдаются уже несколько лет. Их связывают с нарушением цепочек поставки, произошедшим во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Швеции обнаженный полицейский арестовал беглого преступника, когда оба отдыхали в сауне. Они случайно оказались рядом и узнали друг друга.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС. Что известно о повреждениях?

      В Пентагоне заявили о попытках блокировать использование Starlink Россией

      Баварские полицейские остались без штанов

      Умерла сделавшая актерскую карьеру родственница писателя Чехова

      Генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб России в Европе

      Российский регион получил полмиллиарда рублей на приобретение сельхозтехники

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Росгвардия выявила нелегальных мигрантов в ходе рейда по ночным клубам

      У российского подростка остановилось сердце из-за сделанной на прогулке находки

      Российская разработка увеличит производительность военной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше