Баварские полицейские остались без штанов

В Баварии полицейские рискуют остаться без штанов из-за нехватки одежды

Баварское отделение профсоюза полиции Германии опубликовало шуточное видео, чтобы привлечь внимание к нехватке форменной одежды. Об этом сообщает издание The Local.

Видео начинается с разговора двух сотрудников полиции, сидящих в автомобиле. «Так что, сколько уже ждешь?» — спрашивает один из них у напарницы. «Четыре месяца, — отвечает она. — А ты?» «Шесть», — признается он. Затем полицейские выходят из автомобиля и становится видно, что оба одеты только по пояс. У обоих нет штанов.

Это, по утверждению лидера профсоюза Юргена Кенлейна, отражает ситуацию, с которой сталкиваются многие сотрудники полиции в Баварии. Зачастую они донашивают последнюю пару форменных брюк. Если с ней что-то случится, они рискуют остаться без штанов, потому что замену придется ждать несколько месяцев.

Задержки с поставками форменной одежды для полицейских в Баварии наблюдаются уже несколько лет. Их связывают с нарушением цепочек поставки, произошедшим во время пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Швеции обнаженный полицейский арестовал беглого преступника, когда оба отдыхали в сауне. Они случайно оказались рядом и узнали друг друга.