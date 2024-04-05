Первая ракетка России вышла в полуфинал турнира WTA

Первая ракетка России Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA

Первая ракетка России Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четвертьфинале россиянка обыграла представительницу Румынии Жаклин Кристиан. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 6:7, 6:2, 6:3. Соперницы провели на корте 2 часа и 42 минуты.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей поединка между американкой Джессикой Пегулой и белорусской Викторией Азаренко. Они выйдут на корт позднее 5 апреля.

Касаткина занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кристиан находится на 83-й позиции.