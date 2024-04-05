Песков заявил о скорейшем расследовании покушения на Чибиса

Песков заявил, что покушение на Чибиса расследуют в кратчайшие сроки

Покушение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса расследуют в кратчайшие сроки. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Покушение на главу региона должно быть расследовано и будет расследовано в самые короткие сроки», — сказал представитель Кремля.

Нападение на Андрея Чибиса произошло вечером 4 апреля после его встречи с местными жителями в Апатитах. Напавший Александр Быданов ударил его ножом в живот. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил задержанный, он совершил нападение по велению голоса в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из личной неприязни к Чибису.

Быданова обвиняют в покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.