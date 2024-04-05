В России отреагировали на сообщения о возможной атаке дронов ВСУ на Урал
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на сообщения СМИ о возможности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Урал и Заполярье. В беседе с «Лентой.ру» сенатор возложил ответственность за атаки ВСУ по российской территории на НАТО.
Ранее Украину уличили в подготовке атаки дронов на Урал и Заполярье. О том, что Киев в 2024 году может применить дроны с дальнобойностью до 2000 километров, нацеливаясь на арктические базы России и на Урал, сообщало издание Bild. Уточнялось, что из-за отсутствия ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на войну беспилотников.
«Украина сама ничего не применяет, то, что их беспилотники долетают до известных географических точек, — это заслуга вовсе не Киева, а результат антироссийской работы специалистов НАТО. Преодоление современной многоуровневой противоракетной обороны и противовоздушной обороны требует усилия большой группировки, должны быть привлечены специалисты другого уровня, чем есть сегодня на Украине», — сказал Климов.
Я предлагаю считать это очередными опасными планами НАТО, которые могут быть реализованы руками украинцев. Не так важно, кто нажал на кнопку, важнее, кто это все придумал и обеспечил
В феврале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что украинская компания по разработке беспилотных летательных аппаратов Skylab UA создала новый ударный дрон Shoolika mk6 дальностью до десяти километров.