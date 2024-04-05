В России отреагировали на сообщения о возможной атаке дронов ВСУ на Урал

Сенатор Климов возложил ответственность за атаки ВСУ по территории РФ на НАТО

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на сообщения СМИ о возможности атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Урал и Заполярье. В беседе с «Лентой.ру» сенатор возложил ответственность за атаки ВСУ по российской территории на НАТО.

Ранее Украину уличили в подготовке атаки дронов на Урал и Заполярье. О том, что Киев в 2024 году может применить дроны с дальнобойностью до 2000 километров, нацеливаясь на арктические базы России и на Урал, сообщало издание Bild. Уточнялось, что из-за отсутствия ракет средней и большой дальности Украина полностью переходит на войну беспилотников.

«Украина сама ничего не применяет, то, что их беспилотники долетают до известных географических точек, — это заслуга вовсе не Киева, а результат антироссийской работы специалистов НАТО. Преодоление современной многоуровневой противоракетной обороны и противовоздушной обороны требует усилия большой группировки, должны быть привлечены специалисты другого уровня, чем есть сегодня на Украине», — сказал Климов.

Я предлагаю считать это очередными опасными планами НАТО, которые могут быть реализованы руками украинцев. Не так важно, кто нажал на кнопку, важнее, кто это все придумал и обеспечил

Андрей Климов зампред комитета Совфеда по международным делам

В феврале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров говорил, что украинская компания по разработке беспилотных летательных аппаратов Skylab UA создала новый ударный дрон Shoolika mk6 дальностью до десяти километров.

