Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Дарья Касаткина
0:0
1-й сет
live
Жаклин Кристиан
Чарльстон
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
УНИКС
Единая лига ВТБ|Группа А
Кристина Букша
Сегодня
21:30 (Мск)
Камилла Рахимова
Богота
Вероника Кудерметова
Сегодня
23:00 (Мск)
Мария Саккари
Чарльстон
Каролина Харрикейнз
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
18:39, 5 апреля 2024Спорт

Почетный президент РФС заявил об отсутствии в России талантливых футболистов

Вячеслав Колосков заявил об отсутствии в России талантливых футболистов
Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков порассуждал о проблемах молодого поколения отечественных игроков. Его слова приводит Sport24.

По его словам, в стране отсутствуют таланты. «Ну не рожает земля русская талантливых футболистов. Матушка-природа нас подкачала», — отметил Колосков.

Второй проблемой функционер назвал систему подготовки игроков. «Раньше была качественная подготовка. Сейчас тоже много разных методик и школ, но никто ничего не делает», — добавил он.

В феврале Колосков высказался о возможности продажи алкоголя на стадионах. Функционер выступил за реализацию пива на матчах. «Более того, и водку бы разрешил!» — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками Запорожскую АЭС. Что известно о повреждениях?

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Литва закупит для ВСУ три тысячи дронов

      Росгвардейцы уничтожили более 1500 боеприпасов из схронов ВСУ

      Россиянкам перечислили самые модные вещи в гардеробе на весну

      В Пентагоне заявили о попытках блокировать использование Starlink Россией

      Баварские полицейские остались без штанов

      Умерла сделавшая актерскую карьеру родственница писателя Чехова

      Генсек НАТО заявил о расширении активности спецслужб России в Европе

      Российский регион получил полмиллиарда рублей на приобретение сельхозтехники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше