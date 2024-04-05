Почетный президент РФС заявил об отсутствии в России талантливых футболистов

Вячеслав Колосков заявил об отсутствии в России талантливых футболистов

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков порассуждал о проблемах молодого поколения отечественных игроков. Его слова приводит Sport24.

По его словам, в стране отсутствуют таланты. «Ну не рожает земля русская талантливых футболистов. Матушка-природа нас подкачала», — отметил Колосков.

Второй проблемой функционер назвал систему подготовки игроков. «Раньше была качественная подготовка. Сейчас тоже много разных методик и школ, но никто ничего не делает», — добавил он.

В феврале Колосков высказался о возможности продажи алкоголя на стадионах. Функционер выступил за реализацию пива на матчах. «Более того, и водку бы разрешил!» — заявил он.