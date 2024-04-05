Раскрыты подробности нападения на мурманского губернатора

Пресс-секретарь Чибиса Сечкина: на губернатора напали, когда он вышел из ДК

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло, когда он выходил из дома культуры, где состоялась его встреча с жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, тогда мужчина подбежал к губернатору и нанес ему ножевое ранение. После этого Чибис находился в сознании и сам дошел до машины. По приезде в больницу его сразу поместили в операционную.

Покушение на губернатора Мурманской области было совершено вечером в четверг, 4 апреля. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Известно, что он работал на железной дороге в Апатитах, ранее также привлекался по статье за причинение вреда здоровью. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. Губернатора после случившегося оперировали более часа, врачи оценивают состояние Чибиса как стабильное.

Сам губернатор на следующее утро после случившегося пришел в себя и записал видеообращение из палаты интенсивной терапии. Он поблагодарил спасших его врачей и тех, кто беспокоился о его состоянии.