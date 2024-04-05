Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:47, 5 апреля 2024Россия

Раскрыты подробности нападения на мурманского губернатора

Пресс-секретарь Чибиса Сечкина: на губернатора напали, когда он вышел из ДК
Андрей Чибис

Андрей Чибис. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло, когда он выходил из дома культуры, где состоялась его встреча с жителями. Об этом сообщила пресс-секретарь руководителя региона Лилия Сечкина в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, тогда мужчина подбежал к губернатору и нанес ему ножевое ранение. После этого Чибис находился в сознании и сам дошел до машины. По приезде в больницу его сразу поместили в операционную.

Покушение на губернатора Мурманской области было совершено вечером в четверг, 4 апреля. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Известно, что он работал на железной дороге в Апатитах, ранее также привлекался по статье за причинение вреда здоровью. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии. Губернатора после случившегося оперировали более часа, врачи оценивают состояние Чибиса как стабильное.

Сам губернатор на следующее утро после случившегося пришел в себя и записал видеообращение из палаты интенсивной терапии. Он поблагодарил спасших его врачей и тех, кто беспокоился о его состоянии.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      В России оценили слова Болтона о намерениях Трампа в случае победы на выборах

      В Казахстане предложили запретить СМИ писать об ЛГБТ

      Израиль временно закрыл 28 дипмиссий из-за угроз Ирана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Хейли Бибер показала фото мужа в постели на фоне слухов о разводе

      Студентка-отличница попалась ФСБ за сотрудничество с Украиной

      В российском регионе около 30 рыбаков унесло в реку на льдине

      Бойцы ВСУ расстреляли сослуживцев на Днепре и спрятали тела

      Коллега напавшего на российского губернатора мужчины раскрыла подробности о нем

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше