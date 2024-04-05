Раненный ножом российский губернатор пришел в себя и записал первое видео после нападения. Что он сказал?

Раненный мурманский губернатор Чибис пришел в себя и записал обращение из палаты

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса удалось стабилизировать. Глава региона после операции записал первое видео из палаты.

Чибис поблагодарил спасших его врачей и тех, кто беспокоился о его состоянии. «Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед», — сказал мурманский глава.

Врачи рассказали о проведенной Чибису операции

Глава Минздрава региона Дмитрий Панычев рассказал, что губернатору провели операцию на животе. «Состояние тяжелое, стабильное, помощь медицинская в необходимом объеме оказана. Выполнена лапаротомия, ревизия, гемостаз», — поделился он подробностями. Панычев добавил, что в ближайший послеоперационный период Чибис будет находиться в палате реанимации и интенсивной терапии под наблюдением.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев, в свою очередь, заявил, что операция длилась более часа. По словам медика, главе региона «очень повезло», поскольку во время нападения не была задета аорта. Дальнейшее лечение будет проходить в реанимации, добавил Ширяев.

Выздоровления губернатору Мурманской области, в частности, пожелал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик направил Чибису телеграмму, в которой пожелал ему побыстрее выздороветь, поправиться и вернуться в строй.

Напавший на губернатора объяснил свой мотив

На Чибиса напали в ходе встречи с местными жителями в Апатитах. Политик сумел самостоятельно дойти до своей машины, затем его госпитализировали. Напавшим оказался 42-летний местный житель Александр Быданов. Известно, что он работал на железной дороге в Апатитах, ранее также привлекался по статье за причинение вреда здоровью. При задержании мужчина был ранен в ногу сотрудником Росгвардии, дежурившим на мероприятии.

Как рассказали в Следственном комитете России, ранивший губернатора напал на него из-за личной неприязни. При этом злоумышленник не был знаком с Чибисом. Также выяснилось, что ранее мужчина был судим за причинение легкого вреда здоровью.

Преступник заявил, что совершил нападение по велению голоса, который слышал у себя в голове. Также, по некоторым данным, мужчина страдает от сильных болей в спине и принимает сильнодействующие препараты. Перед тем как пойти на встречу с политиком, напавший принял очередную дозу препаратов.