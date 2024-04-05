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15:05, 5 апреля 2024Бывший СССР

Премьер Украины заявил о смягчении условий мобилизации

Премьер Украины Шмыгаль: мобилизация на Украине будет мягче, чем планировалась

Фото: IMAGO / Tairo Lutter / Globallookpress.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о смягчении мобилизации в стране. Об этом он рассказал в интервью эстонскому каналу ERR.

«Мы понимаем, что нам не нужно так много военных в данный момент, поэтому мобилизация гораздо-гораздо тише, мягче», — заявил политик.

По его словам, смягчение мобилизации связано с проведенным в войсках аудитом нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского и ротацией подразделений на фронте.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече со своим финским коллегой Александром Стуббом отказался отвечать на вопрос, какое количество украинцев планируется призвать в ближайшее время в ряды ВСУ.

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