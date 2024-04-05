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10:17, 5 апреля 2024Россия

Пресс-секретарь раненного ножом Чибиса ответила на вопрос о его восстановлении

Представитель губернатора Чибиса: прогнозировать сроки восстановления невозможно

Кадр: Telegram-канал губернатора Мурманской области Андрея Чибиса

Прогнозировать сроки восстановления раненого ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в настоящий момент невозможно. Так на соответствующий вопрос ответила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина, ее слова приводит ТАСС.

Сам Чибис ранее записал видеообращение из больничной палаты. Он поблагодарил спасших его врачей и тех, кто беспокоился о его состоянии. «Сейчас буду восстанавливаться и дальше в бой, только вперед», — сказал мурманский глава.

«Он в постоперационном состоянии, врачи смотрят на динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения о лечении», — рассказала Сечкина.

Нападение на политика произошло во время его встречи с местными жителями в Апатитах. Его ударили ножом в живот. Напавшего на него мужчину задержали. В ходе задержания он был ранен в ногу. Как объяснил нападавший, он совершил нападение по велению голоса.

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      Марк Леонов
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