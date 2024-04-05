Психическое состояние напавшего на губернатора Мурманской области проверят

Напавшему на губернатора Мурманской области назначили психиатрическую экспертизу

Правоохранители назначили 42-летнему жителю Апатит, который ранил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, психиатрическую экспертизу. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Следователи также проведут и другие необходимые судебные экспертизы. Сейчас они выясняют все обстоятельства преступления, в том числе изучают круг общения, содержимое телефона и других электронных носителей задержанного.

Сначала сообщалось, что мужчина совершил нападение из-за голосов в голове. Позднее следователи заявили, что он сделал это из-за личной неприязни к Чибису.

Нападение на губернатора произошло 4 апреля во время встречи с местными жителями в Апатитах. Политик получил ножевое ранение в живот.