Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:32, 5 апреля 2024Путешествия

Раскрыта стоимость отдыха бывшего возлюбленного Бузовой на Мальдивах

Блогер Дава отдохнул на вилле на Мальдивах за 400 тысяч рублей за ночь

Популярный российский блогер и рэпер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) отдохнул на роскошной вилле на Мальдивах с выходом в сад и бассейном. Стоимость такого жилья раскрыл портал Star Hit.

По данным издания, ночь в подобных апартаментах обойдется более чем в 400 тысяч рублей. «Кровать мягенькая. Прыгнул, провалился. Кайф!» — поделился эмоциями с подписчиками в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) бывший возлюбленный российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой.

Манукян добавил, что одно из самых прекрасных мест на вилле, по его мнению, — это ванная, а во дворе можно принимать душ. «Очень компактно, но при этом очень-очень уютно», — похвастался блогер.

Как пишет источник, на территории отеля также есть спа-центр, тренажерный зал, йога-студия, дайвинг-центр и обсерватория. Кроме того, для пар там организуют свадебные церемонии.

Ранее стала известна стоимость отдыха российской телеведущей Ксении Собчак в одном из самых дорогих отелей Дубая. Недельное проживание в номере с услугами дворецкого обходится гостям в 2,3 миллиона рублей без учета налогов.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      В России прокомментировали план Б Запада на случай поражения Украины

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      В Севастополе объявили воздушную тревогу

      Раскрыта стоимость отдыха бывшего возлюбленного Бузовой на Мальдивах

      Землетрясение рядом с Нью-Йорком назвали мощнейшим за столетие

      Обвиняемого в финансировании ВСУ россиянина отправили в СИЗО

      Врач развеяла миф о вреде жевательной резинки

      Суд в Москве арестовал экс-главу ОВД «Коммунарский» Тургенева

      ВСУ обстреляли сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области

      Россиян предупредили об опасности туалетной бумаги

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше