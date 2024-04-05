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13:30, 5 апреля 2024Культура

Раскрыто влияние «голой вечеринки» на доходы Киркорова

Киркоров заработал около 200 миллионов рублей, несмотря на скандал с вечеринкой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Российский певец Филипп Киркоров заработал около 200 миллионов рублей, несмотря на его «отмену» из-за участия в «голой вечеринке» блогерши Анастасии Ивлеевой. Об этом пишет Telegram-канал «Светский хроник».

Отмечается, что за год компания артиста ООО «Филипп Киркоров Продакшн» заработала почти 200 миллионов рублей. При этом сумма чистого дохода, пишет канал, выросла на тысячу процентов.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что устроил вечеринку в честь развода с певицей Аллой Пугачевой. Звездная чета провела в браке десять лет и официально развелась в 2005 году.

«Голая вечеринка» в столичном клубе «Мутабор» была организована блогершей и телеведущей Анастасией Ивлеевой в декабре 2023 года. Кадры с откровенными нарядами участников мероприятия вызвали широкое общественное возмущение.

ЖЗЛ
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