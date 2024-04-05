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18:03, 5 апреля 2024Россия

Россияне нашли сотни сшитых для участников СВО трусов на помойке и возмутились

Полиция разбирается в ситуации с выброшенной в Шебекино помощью для бойцов СВО

Фото: РИА Новости

В Белгородской области на помойке в поселке Маслова Пристань Шебекинского городского округа нашли гуманитарную помощь, предназначенную для бойцов специальной военной операции (СВО). В ситуации уже разбирается полиция, сообщается в сюжете ГТРК «Белгород».

Как стало известно, коробки, которыми были заполнены четыре мусорных контейнера, обнаружила дворник, о чем сразу рассказала волонтерам. В помойке оказались медикаменты, предметы гигиены, продукты, включая суповые наборы, тушенку крупы и специи, а также одежда для военнослужащих, в том числе сшитые специально для стрельбы варежки и сотни трусов. Россияне сняли все на видео, которое сейчас изучают в правоохранительных органах.

По словам корреспондента Светланы Матушкиной, произошедшее возмутило население поселка, десятки жителей которого своими руками изготавливают гуманитарную помощь для участников спецоперации. «Одна из наших коллег днем вяжет сети, а вечерами она шьет еще дополнительно трусы. У нее практически личной жизни не осталось. Она все для ребят. Все для СВО. И вдруг такое. Мы вывозили оттуда [вещи] буквально машинами», — рассказала жительница поселка Гульзада Березина, добавив, что все найденные на помойке вещи перестирали.

Особенно возмутили волонтеров выброшенные иконы и письма для военнослужащих. Как отметила корреспондент, их вместе с одеждой, продуктами и медикаментами передадут адресатам в зоне СВО, а теплые одеяла и постельное белье отправят в госпиталь. Она также сообщила, что местные жители догадываются, кто мог избавиться от гуманитарной помощи и уже передали всю информацию в полицию.

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Ранее аналогичный случай произошел в Донецкой народной республике. Там дальнобойщик нашел выброшенную гуманитарную помощь на свалке недалеко от границы с Ростовской областью. Мужчина показал обнаруженные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. По его словам, все вещи были раскатаны бульдозером. После этого власти региона организовали проверку.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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