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03:54, 14 февраля 2024Россия

В ДНР заинтересовались выброшенной на свалку гумпомощью для бойцов СВО. Почему груз не доехал до передовой?

В ДНР начали проверку из-за выброшенной на свалку гумпомощи для бойцов СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Донецкой народной республике (ДНР) проводится проверка по факту обнаружения на свалке гумпомощи, предназначенной для бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом РБК сообщили в аппарате правительства республики.

Груз, который должен был быть доставлен на передовую, 23 января обнаружил волонтер-дальнобойщик Александр Закутний. Вещи лежали на мусорном полигоне в Амвросиевке примерно в 15 километрах от границы с Ростовской областью и примерно в 70 километрах от Донецка.

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Он показал найденные им носилки, подсумки, средства личной гигиены и медикаменты. Мужчина отметил, что вся гуманитарная помощь раскатана бульдозером и трактором.

По словам волонтера, в грузе также находился ящик с письмами и рисунками детей участникам СВО. «Мужчина местный, (…) когда мне это начал рассказывать, то плакать стал», — добавил Закутний. Он предположил, что гуманитарная помощь не доехала до бойцов по чьей-то воле.

Российские власти отреагировали на инцидент

Узнав об этом инциденте, депутат Госдумы Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы. Она рассказала, что связалась с местными волонтерами, и те подтвердили ей, что товары в самом деле оказались выброшены.
«Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео», — сообщила парламентарий.

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Позднее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Ленте.ру», что необходимо наказать виновных в уничтожении гуманитарной помощи. «Это в любом случае имущество. Если имущество пока не было передано бойцам СВО, то оно принадлежало какой-то волонтерской организации или было передано конкретными людьми. Соответственно, по этому факту порчи чужого имущества можно возбудить уголовное дело», — отреагировала парламентарий.

Президент России Владимир Путин отметил, что волонтерское движение очень важно, особенно для поддержки бойцов спецоперации. «Волонтерские грузы очень важны, и государство обязано все предоставить», — подчеркнул он. Вопрос с перевозкой гумпомощи в зону СВО должен быть решен, добавил российский лидер, а волонтерам надо оказывать всевозможное содействие.

Спецоперация стала магнитом для мошенников

В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Курска приговорил к пяти годам лишения свободы Татьяну Кметь за хищение свыше полутора миллиона рублей, собранных волонтерскими движениями «Полк Марго» и «СвоихНеБросаемКурск» для нужд военнослужащих, участвующих в СВО. Осужденная отправится в колонию общего режима. Ее взяли под стражу в зале суда. Кметь предложила свою помощь добровольцам, оказывающим гуманитарную поддержку военнослужащим Вооруженных сил России и мирным жителям в зоне СВО. Она убедила волонтеров в том, что у нее есть возможность приобрести необходимые бойцам товары по низким ценам. Ей поверили и перечислили собранные средства на указанные ею банковские счета для закупки гуманитарной помощи, однако Кметь потратила деньги на свои нужды.

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В январе следователи раскрыли масштабную аферу с поставками древесины для нужд СВО. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что под следствие попали должностные лица департамента военного имущества и управления имуществом специальных проектов Минобороны России, а также сотрудники инвестиционной финансовой компании «РНГС Капитал». Ущерб составил 27 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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