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20:48, 5 апреля 2024Силовые структуры

Россиянин представился арендатором комнаты и расправился с четырьмя людьми

В Москве осудят мужчину, обвиняемого в убийстве четырех человек 22 года назад

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Перед Бабушкинским судом Москвы предстанет 41-летний житель Московской области, который вместе с сообщником расправился с четырьмя людьми больше 20 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, первой жертвой обвиняемого стал хозяин дома в деревне Городище, где мужчины распивали спиртное 2 августа 2002 года. Злоумышленник вместе с сообщником расправился с потерпевшим, а затем поджег его дом и покинул место преступления. В тот же день преступники под видом арендаторов комнаты напали на собственницу квартиры на проспекте Андропова, нанеся ей несколько ударов ножом и похитив имевшееся у нее имущество.

Также они с 5 по 8 августа 2022 года, представившись арендаторами комнаты, напали на двух женщин в квартире на Ярославском шоссе. Одну из жертв нападавшие задушили ремнем от сумки, а вторую — несколько раз ударили ножом. После этого они забрали из квартиры ценные вещи и скрылись.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится под арестом. Дело в отношении его сообщника выделено в отдельное производство.

Ранее Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга изменил меру пресечения Дмитрию Вороненко, обвиненному в расправе над 12-летней девочкой в 2006 году. Петербургского душителя заключили под стражу до 4 июня, последнюю неделю он находился под подпиской о невыезде в колонии, где отбывает пожизненный срок.

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      Олеся Мицкевич
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