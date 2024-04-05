Российская разработка увеличит производительность военной техники
Новая разработка Научно-производственного объединения (НПО) «Импульс» может увеличить производительность военной техники в два раза. Об этом со ссылкой на госкорпорацию «Ростех» сообщает ТАСС.
Речь идет о новом техническом решении в области перспективных вычислительных комплексов, предложенном начальником научно-технического центра НПО Владимиром Шинкаренко, получившим почетную грамоту президента России. «Оно позволяет вдвое повысить производительность разрабатываемых образцов военной техники», — уточнили в госкорпорации.
Там добавили, что внедрение нового решения не повлияет на сроки и стоимость разработки военных изделий.
В марте агентство со ссылкой на описание к соответствующему патенту сообщило, что НПО «Импульс» разработали координатор для самоприцеливающихся боевых элементов нового поколения, которые смогут обнаруживать бронетехнику.