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19:23, 5 апреля 2024Наука и техника

Российские танки начали серийно получать антидроновые системы РЭБ

Российские танки начали серийно получать системы РЭБ против дронов ВСУ

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российские танки начали серийно получать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), необходимые для противодействия дронам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции. Об этом со ссылкой на публикацию издаваемого «Уралвагонзаводом» журнала пишет РИА Новости.

«Ведется установка комплекса средств снижения заметности. Бронеизделия комплектуются средствами радиоэлектронной борьбы, направленными на противодействие беспилотным летательным аппаратам», — говорится в материале.

В марте агентство сообщило, что Научно-промышленное объединение «Кайсант» создало станцию подавления FPV-дронов купольного типа К-1000, которую можно устанавливать на автомобили, танки и БМП.

В октябре 2023 года РИА Новости со ссылкой на командира танкового взвода ВС РФ с позывным Сова сообщили, что на российских танках появились новые системы РЭБ, которые не подпускают FPV-дроны Вооруженных сил Украины ближе чем на десять метров.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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