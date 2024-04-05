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19:09, 5 апреля 2024Моя страна

Российский регион получил полмиллиарда рублей на приобретение сельхозтехники

Северная Осетия получила свыше 540 млн руб. на приобретение сельхозтехники

Фото: Александр Чепрунов / РИА Новости

Северная Осетия получила свыше полумиллиарда рублей на приобретение сельскохозяйственной техники. Об этом пишет портал «15-й регион».

По данным источника, в общей сложности на эти цели российскому региону направили более 540 миллионов рублей.

«В течение 2023 года в рамках льготного лизинга или льготного инвестиционного кредитования хозяйствами было приобретено 78 единиц сельскохозяйственной техники», — рассказал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Северная Осетия получила свыше 2,1 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Господдержка была оказана в виде субсидий и грантов.

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      Фариза Бацазова
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