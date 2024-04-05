Российский регион получил полмиллиарда рублей на приобретение сельхозтехники
Северная Осетия получила свыше 540 млн руб. на приобретение сельхозтехники
Северная Осетия получила свыше полумиллиарда рублей на приобретение сельскохозяйственной техники. Об этом пишет портал «15-й регион».
По данным источника, в общей сложности на эти цели российскому региону направили более 540 миллионов рублей.
«В течение 2023 года в рамках льготного лизинга или льготного инвестиционного кредитования хозяйствами было приобретено 78 единиц сельскохозяйственной техники», — рассказал министр сельского хозяйства республики Алан Кусраев.
Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года Северная Осетия получила свыше 2,1 миллиарда рублей на поддержку сельхозпроизводителей. Господдержка была оказана в виде субсидий и грантов.