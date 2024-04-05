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18:47, 5 апреля 2024Забота о себе

Сексолог оценил влияние компьютерных игр на сексуальное влечение мужчин

Фото: ESB Professional / Shutterstock / Fotodom

Врач-сексолог Евгений Кульгавчук оценил влияние компьютерных игр на сексуальное влечение мужчин. В беседе с Пятым каналом он предупредил, что игровой процесс сильно сказывается на эмоциональном состоянии геймера, например, может вызвать гнев, агрессию, раздражительность, воодушевление, азарт и даже эйфорию.

По словам специалиста, подобный спектр эмоций становится стрессом для организма и сильно его истощает.

«Мужчина учится получать удовлетворение от процесса игры, и со временем вся другая деятельность, в том числе сексуальная, становится менее интересной и менее впечатляющей. В результате после истощающей игровой сессии у мужчины лишь хватает сил на сон. А в запущенных случаях нарушается и сон», — объяснил эксперт, указав, что у мужчин не остается сил на секс.

Врач подчеркнул, что игровая зависимость, как и любая другая, требует профессионального лечения.

Ранее врач-уролог, сексопатолог Рена Малик перечислила неожиданные причины снижения интереса к сексу. Она предупредила, что негативно сказаться на уровне либидо может прием антидепрессантов и некоторых других лекарств.

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