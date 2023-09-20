Врач перечислила неожиданные причины снижения интереса к сексу

Негативно сказаться на уровне либидо может прием антидепрессантов и некоторых других лекарств, предупредила врач-уролог, сексопатолог Рена Малик. Эту и некоторые другие неожиданные причины снижения интереса к сексу она перечислила изданию Men’s Health.

Помимо антидепрессантов значительное влияние на сексуальное влечение мужчин оказывает прием стероидов и препаратов против выпадения волос, сообщила Малик. Также, по ее словам, на либидо сказываются такие заболевания, как эпилепсия, сердечно-сосудистые патологи и синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).

Немаловажное влияние на сексуальную активность оказывают и эндокринные проблемы, продолжила уролог. Тестостерон — основной гормон сексуального влечения, следовательно, при отклонении от нормы желание интимной близости неизбежно падает или исчезает вовсе.

Другими влияющими на уровень либидо факторами Малик назвала психическое нездоровье и отсутствие гармонии в отношениях. «Если у вас проблемы в отношениях с партнером, вам сложно испытывать к нему влечение», — объяснила специалистка.

Ранее Малик назвала простой способ улучшить сексуальную жизнь. Она считает, что так называемая взаимная мастурбация, когда партнеры доставляют удовольствие себе друг перед другом, может быть очень полезна для интимной жизни.