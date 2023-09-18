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07:03, 18 сентября 2023Забота о себе

Назван простой способ улучшить сексуальную жизнь

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация вместе с партнером поможет разнообразить сексуальную жизнь и улучшить ее качество, полагает врач-уролог Рена Малик. Об этом сообщает издание Men’s Health со ссылкой на YouTube-канал специалистки.

Так называемая взаимная мастурбация, когда партнеры доставляют удовольствие себе друг перед другом, может быть очень полезна для интимной жизни, уверена Малик. По ее словам, этот простой способ может стать отличным решением в случаях, когда по каким-то причинам нет возможности заняться сексом с проникновением.

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Также взаимная мастурбация может значительно улучшить качество секса, так как таким образом партнеры могут продемонстрировать друг другу, что им доставляет наивысшее удовольствие. Малик назвала самоудовлетворение перед партнером дополнительным каналом коммуникации, с помощью которого они могут сообщить, что надо делать для достижения кульминации, если открыто говорить о сексе им неловко.

Женщины, как правило, испытывают оргазм реже, чем мужчины, особенно во время полового акта с проникновением. Однако, когда вы подключаете взаимную мастурбацию, этот разрыв, по сути, исчезает: все испытывают оргазм, все удовлетворены, все получают удовольствие

Рена Маликврач-уролог

Кроме того, по словам Малик, последние исследования показали, что для женщин взаимная мастурбация — это также один из способов установить эмоциональную связь с партнером и усилить близость.

Ранее Малик рассказала, что важность размера пениса для хорошего секса и достижения женщиной оргазма сильно преувеличена. По ее словам, подавляющее большинство женщин на самом деле нуждаются в стимуляции клитора для достижения кульминации, так как не испытывают оргазм при вагинальном сексе.

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    Наталья Обрядина
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