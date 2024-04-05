США выступили против передачи контактной группы по Украине под контроль НАТО

NYT: США против перехода контактной группы помощи Украине под контроль НАТО

США выступают против перехода контактной группы помощи Украине формата «Рамштайн» под контроль НАТО. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Иво Даалдер, сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, против этой инициативы выступили Венгрия и другие неназванные союзники США по НАТО. Отмечается, что эти страны обеспокоены тем, что из-за перехода контактной группы под управление альянса он может втянуть его в конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что США и другие западные страны создали план по сохранению поставок оружия Украине при возвращении Дональда Трампа на пост президента страны, переведя под контроль НАТО контактную группу по вопросам обороны Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что США не передадут под руководство Североатлантического альянса группу «Рамштайн». Он подчеркнул, что эта группа больше, чем НАТО, это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.