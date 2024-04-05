Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:11, 5 апреля 2024Мир

США выступили против передачи контактной группы по Украине под контроль НАТО

NYT: США против перехода контактной группы помощи Украине под контроль НАТО

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США выступают против перехода контактной группы помощи Украине формата «Рамштайн» под контроль НАТО. Об этом заявил бывший постоянный представитель США при Североатлантическом альянсе Иво Даалдер, сообщает The New York Times (NYT).

По данным газеты, против этой инициативы выступили Венгрия и другие неназванные союзники США по НАТО. Отмечается, что эти страны обеспокоены тем, что из-за перехода контактной группы под управление альянса он может втянуть его в конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что США и другие западные страны создали план по сохранению поставок оружия Украине при возвращении Дональда Трампа на пост президента страны, переведя под контроль НАТО контактную группу по вопросам обороны Украины.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что США не передадут под руководство Североатлантического альянса группу «Рамштайн». Он подчеркнул, что эта группа больше, чем НАТО, это около 50 стран по всему миру, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные нашли под землей пропавшую бронемашину «Азова». Чем она скандально известна?

      США посоветовали Китаю производить меньше товаров

      Россиян арестовали в Таиланде из-за рыбного ресторана

      Собачников предупредили о начале опасного сезона

      Стали известны подробности допроса напавшего на губернатора Мурманской области

      Стало известно о падении беспилотника возле нефтебазы в Подмосковье

      Полуголый россиянин прыгал на чужих припаркованных автомобилях и поплатился

      Установлен подозреваемый в зверской расправе над российским инженером

      В Москве сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

      В Минцифры прокомментировали данные о массовом отъезде IT-специалистов из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше