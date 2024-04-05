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17:18, 5 апреля 2024Ценности

Стилистка раскрыла россиянкам способы носить трендовую вещь весны

Стилист Логвинова призвала сочетать леопардовую юбку с вещами бежевых оттенков

Фото: Rohappy / Shutterstock / Fotodom

Стилист и дизайнер Юлия Логвинова раскрыла россиянкам способы носить трендовую вещь весны. Соответствующий материал публикует «Metro.Москва».

В первую очередь специалистка рассказала, что в текущем сезоне актуальной стала леопардовая юбка. При этом она посоветовала выбирать данный предмет гардероба в длине миди и макси. «Это может быть юбка-карандаш из плотной ткани или "летящая" из шелка», — уточнила эксперт.

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Помимо этого, Логвинова призвала сочетать данный предмет гардероба с простыми лаконичными изделиями без принтов и отметила, что леопардовая юбка лучше всего смотрится с черными, бежевыми, рыжеватыми, коричневыми, карамельными и коньячными оттенками.

«Сочетание этого принта с разными цветами несет совершенно разные настроения. Например, надевая леопардовую юбку с черной блузкой из органзы или красным кроп-топом, можно создать образ женщины-вамп. Сочетание с серым или бежевым жакетом подойдет для деловой встречи. А в образе с бельевым топом, грубыми ботинками и "косухой" можно смело отправиться на вечеринку», — подытожила она.

Ранее в апреле мужчинам посоветовали носить мини-шорты и леопардовые шубы. По мнению редакторов глянцевого журнала GQ, актуальными станут вещи с анималистичными принтами.

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      Екатерина Ештокина
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