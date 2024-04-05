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22:59, 5 апреля 2024Экономика

Тимати и Крид потеряли десятки миллионов на ресторанном бизнесе

«КП»: Тимати и Егор Крид потеряли 30 млн рублей на ресторанном бизнесе
Тимати

Тимати. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Музыканты Тимати и Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей. Данные о доходах музыкантов опубликовала «Комсомольская правда».

Отмечается, что в компании ООО «Фест» Тимати, как и Егору Криду, принадлежит 25 процентов. Остальные 50 процентов — у ресторатора Антона Пинского. В прошлом году партнеры запустили в центре Москвы «Гуччи кафе», которое закрылось через полгода работы.

Как уточнило издание, за это время выручка фирмы составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — минус 31,6 миллиона рублей.

В августе к Тимати и ресторатору Антону Пинскому перешел контроль над сетью Domino's Pizza в России. Также рэпер приобрел вместе с Пинским кофейни уходившей с российского рынка компании Starbucks (переименованы в Stars Coffee).

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      Юлия Мискевич
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