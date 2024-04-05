Тимати и Крид потеряли десятки миллионов на ресторанном бизнесе

«КП»: Тимати и Егор Крид потеряли 30 млн рублей на ресторанном бизнесе

Музыканты Тимати и Егор Крид потеряли на ресторанном бизнесе миллионы рублей. Данные о доходах музыкантов опубликовала «Комсомольская правда».

Отмечается, что в компании ООО «Фест» Тимати, как и Егору Криду, принадлежит 25 процентов. Остальные 50 процентов — у ресторатора Антона Пинского. В прошлом году партнеры запустили в центре Москвы «Гуччи кафе», которое закрылось через полгода работы.

Как уточнило издание, за это время выручка фирмы составила 60,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — минус 31,6 миллиона рублей.

В августе к Тимати и ресторатору Антону Пинскому перешел контроль над сетью Domino's Pizza в России. Также рэпер приобрел вместе с Пинским кофейни уходившей с российского рынка компании Starbucks (переименованы в Stars Coffee).