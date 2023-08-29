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17:02, 29 августа 2023Экономика

К Тимати перешел контроль над сетью Domino’s Pizza в России

ReBro: Тимати проведет ребрендинг сети Domino’s Pizza в России

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

К рэперу Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и ресторатору Антону Пинскому перешел контроль над сетью Domino's Pizza в России. Об этом сам исполнитель сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Решили заняться пиццей. С этого дня официально», — написал он. К посту прикреплена их совместная с Пинским фотография, где рэпер держит терморюкзак с символикой бренда. По данным Telegram-канала ReBro, который ведет ресторатор Дмитрий Левицкий, презентация ребрендированного проекта состоится 30 августа.

21 августа DP Eurasia, которая управляет сетями Domino's Pizza в России, Турции, Азербайджане и Грузии, объявила о прекращении попыток продать российские активы и начале процедуры банкротства. Свои действия компания объяснила усложнением условий ведения бизнеса в стране.

Вскоре после этого Тимати, который годом ранее приобрел вместе с Пинским кофейни уходившей с российского рынка компании Starbucks (переименованы в Stars Coffee), призвал владельцев Domino's Pizza связаться с ним, чтобы обсудить возможную сделку по выкупу их бизнеса.

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    Дмитрий Воронин
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